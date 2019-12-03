France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.

Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

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