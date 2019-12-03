Футбол
РИА НовостиМесси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football. Месси в понедельник в шестой раз за карьеру получил "Золотой мяч". По итогам голосования аргентинец набрал 686 очков.
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ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
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Происшествия
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Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами
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