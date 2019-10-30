Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМесси обошёл Роналду по числу голов в клубном футболе

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче с "Вальядолидом" (5:1) в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Теперь на счету аргентинца 608 забитых мячей на клубном уровне в 695 матчах. У форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду на данный момент 606 голов в 813 матчах.
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