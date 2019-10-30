Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче с "Вальядолидом" (5:1) в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Теперь на счету аргентинца 608 забитых мячей на клубном уровне в 695 матчах. У форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду на данный момент 606 голов в 813 матчах.

Месси обошёл Роналду по числу голов в клубном футболе

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