По данным ActuFoot, на счету Месси 608 голов в 695 матчах. В то же время Криштиану Роналду в 813 матчах отличился 606 раз. Согласно статистике, среднем за одну игру Месси забивает 0,87 мяча, а Роналду — 0,75.

Месси превзошел Роналду по голам на клубном уровне

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