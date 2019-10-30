Футбол
Bookmaker-ratings.ruМесси превзошел Роналду по голам на клубном уровне
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
|2′
|15′
Кико
Артуро Видаль
|29′
|32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
|34′
|45′
Хоакин Фернандес Морено
|53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
|60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
|63′
|66′
Оскар Плано
Энес Унал
|68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
|75′
Луис Суарес
|77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
|78′
|79′
Мичел Эрреро
|63%
|Владение мячом
|37%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
20
Роберто
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
2 ×
9
Суарес
17
Гризманн
1
Масип
24
Хоакин Фернандес
4
Кико
3
Барба
2
Порро
9
Унал
11
Эрвиас
21
Мичел
27
Салису
7
Гвардиола
23
Рубио
Вальядолид
Расстановка 3‑5‑2
По данным ActuFoot, на счету Месси 608 голов в 695 матчах. В то же время Криштиану Роналду в 813 матчах отличился 606 раз. Согласно статистике, среднем за одну игру Месси забивает 0,87 мяча, а Роналду — 0,75.
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