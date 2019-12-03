Футбол
Pravda.RuМесси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
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«Золотой мяч-2019». Европа и Азия проголосовал за ван Дейка, Африка и Южная Америка — за Месси
Спорт-Экспрессвчера в 10:21
Ван Дейк набрал больше очков в Европе и Азии, Месси – в Африке, обеих Америках и Океании
Sports.ruвчера в 07:45
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