France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.

Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Происшествия СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.

Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Общество Россия и Китай запустили «Силу Сибири» Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Шоу-бизнес Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.

Политика В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2» США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Экономика Американские индексы просели на заявлениях Трампа Отсутствие аппетита к риску было также связано с намерением американского президента ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, дискриминирующий компании США, а также с недавними заявлениями о том, что Вашингтон вернет заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.