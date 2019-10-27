Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМесси объяснил свои последние травмы

Месси пропустил начало сезона из-за травмы, но уже забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех встречах чемпионата Испании.
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Месси объяснил свои последние травмы

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Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

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Месси назвал лучшего нападающего, которого он видел. И это не Криштиану

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Месси восхитился экс-форвардом «Реала» и назвал его одним из лучших игроков в истории

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Месси назвал имя лучшего форварда, которого он видел

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Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

Sport24.ru06:34

Месси назвал лучшего нападающего в мире

Газета.Ru06:00
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Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 17:02
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США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
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Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне

Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
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Армия и оружие

Пелоси отреагировала на сообщения о ликвидации лидера ИГ

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прокомментировала сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
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Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
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Малышева раскрыла рецепт противоракового чая на каждый день

Слово и Дело 15:52
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На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

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Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Политика

Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Экономика

Вторичный рынок пополнился спросом

На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Коммерсантъ 03:24
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Энергетика

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости 17:15
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Московский Комсомолец 06:59
Культура

На экраны выходит фильм – юбилейный концерт Аллы Пугачевой

На Большой экран 31 октября выходит фильм – Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.
Интермонитор.ру 21:07
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Музыка

Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке

26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Культуромания вчера в 04:08
Футбол

Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

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Политика

Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
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Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»

Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Дни24 14:17
Теннис

Федерер вышел в финал турнира в Базеле

В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
Спорт-Экспресс вчера в 13:04
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Футбол

Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти

В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
Все про Спорт ру 01:11
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

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Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
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В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого

Коммерсантъ 17:42
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Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
РИА Новости 07:32
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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