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Нева СпортНева СпортМесси объяснил, в чем разница между ним и Роналду

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Напомним, Лионель Месси стал обладателем премии «Золотой мяч» от издания France Football, выиграв престижный трофей в шестой раз. Второе место занял голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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