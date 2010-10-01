Напомним, Лионель Месси стал обладателем премии «Золотой мяч» от издания France Football, выиграв престижный трофей в шестой раз. Второе место занял голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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