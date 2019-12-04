Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортМесси объяснил, в чем разница между ним и Роналду

2 фото
Напомним, Лионель Месси стал обладателем премии «Золотой мяч» от издания France Football, выиграв престижный трофей в шестой раз. Второе место занял голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»

Sports.ruвчера в 15:59

Месси: Роналду — бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры

Чемпионатвчера в 18:13

Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

Спорт-Экспресс02:12

Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Газета.Ru01:29

Месси: «Пять „Золотых мячей“ Роналду? Это беспокоило меня»

Бомбардир.ру01:00

Месси: «Роналду - голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

Евро-футбол.ру00:10

Месси объяснил, в чем разница между ним и Роналду

Нева Спорт00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ 02 декабря в 18:09
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым вчера в 12:24
Политика

США демонстративно отказали в выдаче виз российской делегации

США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам - на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.
Газета.Ru 01:29
Технологии

«Ростелеком» разработает ханитопы для поимки хакеров

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг принял решение о начале кампании против хакеров.
Vevby.ru 00:38
Политика

Иран назвал условие для начала переговоров с США

Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 02:26
Происшествия

В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали

Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
РИА Новости 02:40
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

Коммерсантъ 01:55
Политика

Глава МИД Украины упрекнул НАТО в нерешительности в отношении России

Нерешительность НАТО позволила России «вторгнуться» в Грузию и «прийти» на украинскую территорию, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Lenta.ru 02:14
Политика

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Российская газета вчера в 16:02
Общество

В омском детском саду новогоднюю елку прибили к потолку

Многие вспомнили новогодние елки в СТЦ МЕГА, где они также висят под потолком. В целом к идее горожане отнеслись положительно и с юмором.
Город55.ру вчера в 23:37
Политика

На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны

Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Rusvesna.su вчера в 23:23
Происшествия

Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
RT на русском вчера в 23:49
Политика

Найден виновный в «оглуплении» украинцев

7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.
Lenta.ru 01:30
Футбол

Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Бомбардир.ру вчера в 12:00
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 02 декабря в 15:58
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Мужчина хотел за 10 тысяч евро перевести четырех граждан Средней Азии через границу России и ЕС.
Пятый канал 01:32
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Культура

Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Актуальные Новости 00:19
Общество

На вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата

ФедералПресс вчера в 19:52
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Газета.Ru 02:57
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 02 декабря в 05:21
Шоу-бизнес

54-летняя Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Таисия Повалий долго ждала, когда ее единственный сын Денис подарит ей внука и, наконец, дождалась.
МонаВиста вчера в 23:11
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Происшествия

Две легковушки столкнулись под Тулой, есть погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир "Лады".
Интерфакс - Россия 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное