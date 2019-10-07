Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил сотый гол с дальней дистанции за свою карьеру в стане сине-гранатовых. Юбилейный мяч аргентинец забил в матче с "Севильей" в рамках восьмого тура чемпионата Испании.

Месси оформил 100-й гол с дальней дистанции за «Барселону»

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