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Pravda.RuМесси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
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Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
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Терри: «Лэмпард сделал „Челси“ более привлекательным»
Бывший капитан "Челси" Джон Терри высказался об игре команды под руководством Фрэнка Лэмпарда. Фрэнк проделал отличную работу в "Челси".
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В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
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Энергетика
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Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы.
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7 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье
В результате аварии пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек.
Политика
В ООН рассказали о долге США в $491 млн
Официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик рассказал о том, сколько США задолжали организации.
Общество
Ким Чен Ын открыл новый город-утопию в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в открытии нового города в уезде Самджиён на северо-востоке КНДР.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
Медиаменеджер и член совет директоров газеты «Ведомости» сказал в эфире телеканала «Дождь», что это общественно важная информация, которую должны были опубликовать.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Шоу-бизнес
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
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Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Общество
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Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Шоу-бизнес
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В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.