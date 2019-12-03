Футбол
РИА НовостиМесси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football. Месси в понедельник в шестой раз за карьеру получил "Золотой мяч". По итогам голосования аргентинец набрал 686 очков.
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Происшествия
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Спорт
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Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Футбол
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Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Армия и оружие
Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением
Экономика
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Общество
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Происшествия
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Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Транспорт
«Ъ»: в России число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года
Число аварий с участием такси по всей России выросло на 60% и составило 2,7 тыс. аварий за 10 месяцев 2019 года.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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