Футбол

Pravda.RuPravda.RuМесси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Золотой мяч-2019». Европа и Азия проголосовал за ван Дейка, Африка и Южная Америка — за Месси

Спорт-Экспресс10:21

Ван Дейк выиграл в голосовании в Европе, Месси — в Океании, Африке и Америке

Чемпионат05:41

Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали первым 61 раз, ван Дейка — 69

Sport.ru06:14

Месси обошел ван Дейка на 7 очков в борьбе за «Золотой мяч»

Матч ТВ06:16

Ван Дейк набрал больше очков в Европе и Азии, Месси – в Африке, обеих Америках и Океании

Sports.ru07:45

Месси лишь на 7 очков опередил ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»

Sport24.ru05:43

Месси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас

Soccer.ru11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Происшествия

Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Московский Комсомолец 01 декабря в 17:29
Авто

«АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Vesta

У седан Lada Vesta комплектацию Standard переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней (606 900 рублей).
Тарантас Ньюс 07:05
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Политика

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Газета.Ru 14:29
Общество

Основатели Google покинули все посты в Alphabet

Президент Alphabet Inc.Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 18:41
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Музыка

Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

Собака.ru 03:23
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
Политика

США снова не выдали визы российской делегации

Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.
Коммерсантъ 20:46
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост вместе с большегрузным автомобилем

В Иркутской области обрушился мост, когда по нему пытался проехать большегрузный автомобиль "Скания", сообщает ТАСС.
Life.ru 21:53
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Гаджеты

Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
The GEEK 18:17
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03:24
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ 12:03
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус вчера в 10:09
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM 15:16
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
РБК 21:30
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева выходит замуж

Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Paparazzi.ru 03:52
Происшествия

На Камчатке стая собак напала на ребенка

В городе Вилючинске Камчатского края на 11-летнюю девочку напала свора собак. Соответствующее видео опубликовало издание "Кам 24".
Газета.Ru 21:37
Шоу-бизнес

Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru 19:03
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Происшествия

Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
REGNUM 02:57
Футбол

Ибрагимович продолжит карьеру в Италии

Вести.Ru 19:34
Гаджеты

Продажи смартфонов Samsung с гибким дисплеем провалились в России

Первый в мире серийный смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем провалился в продаже на российском рынке.
iReactor 20:37
Музыка

Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню

Телеканал 360° 15:31
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное