Футбол
Pravda.RuМесси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
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Происшествия
Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Авто
«АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Vesta
У седан Lada Vesta комплектацию Standard переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней (606 900 рублей).
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Политика
В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Общество
Основатели Google покинули все посты в Alphabet
Президент Alphabet Inc.Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты. Об этом сообщает Associated Press.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Политика
США снова не выдали визы российской делегации
Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост вместе с большегрузным автомобилем
В Иркутской области обрушился мост, когда по нему пытался проехать большегрузный автомобиль "Скания", сообщает ТАСС.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Гаджеты
Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Происшествия
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Шоу-бизнес
Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж
Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Происшествия
На Камчатке стая собак напала на ребенка
В городе Вилючинске Камчатского края на 11-летнюю девочку напала свора собак. Соответствующее видео опубликовало издание "Кам 24".
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей
Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
Футбол
Ибрагимович продолжит карьеру в Италии
Гаджеты
Продажи смартфонов Samsung с гибким дисплеем провалились в России
Первый в мире серийный смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем провалился в продаже на российском рынке.
Музыка
Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.