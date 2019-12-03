Футбол

Pravda.RuPravda.RuМесси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

France Football опубликовал итоги голосования за "Золотой мяч", победу в котором одержал футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
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Месси лишь на 7 очков опередил ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»

Sport24.ru05:43

Стало известно, кого представитель России поставил на первое место в голосовании на «Золотой мяч»

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Золотой мяч-2019. Месси опередил ван Дейка, Салаха и Роналду

Вести.Ruвчера в 08:45

Месси всего на 7 очков опередил ван Дейка в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

Спорт-Экспресс01:27

Ван Дейк выиграл в голосовании в Европе, Месси — в Океании, Африке и Америке

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Ван Дейк получил 69 первых мест в голосовании за «Золотой мяч», Месси – 61

Sports.ru06:18

Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали первым 61 раз, ван Дейка — 69

Sport.ru06:14
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