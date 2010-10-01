Футбол

Pravda.RuPravda.RuМесси отчитал футболистов «Барселоны» за поражение от «Гранады»

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 21 сентября
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Футболист "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен поражением команды от "Гранады" (0:2). Нападающий в раздевалке отчитал партнеров по команде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси отчитал футболистов «Барселоны» за поражение от «Гранады»

Pravda.Ru10:55

Месси провел беседу с игроками «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Матч ТВ07:43

Месси отчитал одноклубников после поражения от «Гранады»

Евро-футбол.ру06:42

Cadena COPE: Месси отругал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Бомбардир.ру06:28

Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Чемпионат05:56

Месси отчитал партнеров за поражение от «Гранады»

Спорт-Экспресс05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:16, Вашингтон
Хоккей

Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

Чемпионат 11:00
Шоу-бизнес

В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Интернет

Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Экономика

К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана

Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 08:12
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика

Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Авто

На продажу выставили 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией

Музей Mercedes-Benz, в котором в настоящее время находится автомобиль, сохранил техническую книжку автомобиля, оригинальное руководство по эксплуатации, полный набор инструментов, оригинальную накладную 1982 г. и другие документы, подтверждающие его историю.
32CARS.ru 21 сентября в 13:35
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Гаджеты

Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X

Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Армия и оружие

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие

Московский Комсомолец 10:13
Общество

Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды

Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза, чтобы выглядеть модно.
Lenta.ru 20 сентября в 11:52
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Экономика

АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Экономика

ЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов

Центральный банк России подготовил проект закона, в котором прописаны ограничения возможностей неквалифицированных инвесторов.
Газета.Ru 03:54
Наука

Новая вакцина защитила мышей и морских свинок от генитального герпеса

Предыдущие попытки создать вакцину против вируса были не вполне успешными: препараты на основе двух или трех вирусных гликопротеинов помогали защитить до 100 процентов лабораторных мышей от клинических проявлений генитального герпеса, но не могли остановить репликацию (размножение) вируса.
N+1 08:15
Политика

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Константин Богомолов снимает его для видео-сервиса «Старт».
Говорит Москва 10:00
Общество

Похоже, создатели Batman: Arkham Origins тизерят новую игру про Бэтмена

Студия WB Games Montreal, разработавшая Batman: Arkham Origins, впервые с 2015 года вышла на связь с геймерами: в аккаунте студии появилось видео к юбилею Бэтмена.
Gmbox.ru 02:55
Кино

Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца»

Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».
News.ru 10:52
Политика

Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб по борьбе с коррупцией.
РИА Новости 08:12
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.
Газета.Ru 10:50
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Кино

Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети

Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН 11:44
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Общество

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное