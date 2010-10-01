Футболист "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен поражением команды от "Гранады" (0:2). Нападающий в раздевалке отчитал партнеров по команде.

Месси отчитал футболистов «Барселоны» за поражение от «Гранады»

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