Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМесси отчитал одноклубников после поражения от «Гранады»

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 21 сентября
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
1 фото
Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен действиями одноклубников в гостевой встрече пятого тура Примеры с «Гранадой» (0:2). Как информирует издание Cadena COPE, после завершения поединка аргентинский нападающий в раздевалке в грубой форме отчитал своих партнеров по команде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси отчитал одноклубников после поражения от «Гранады»

Евро-футбол.ру06:42

Cadena COPE: Месси отругал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Бомбардир.ру06:28

Месси отчитал партнеров за поражение от «Гранады»

Спорт-Экспресс05:25

Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Чемпионат05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Спорт

Колобков прокомментировал несовпадения допинг-проб WADA и РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) о том, что имеющаяся в распоряжении организации база осведомителя несколько отличается от той, копию которой эксперты взяли из московской лаборатории в январе 2019 года.
Известия 06:56
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Экономика

В России создали искусственное мясо

Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.
BFM.ru 05:37
Энергетика

России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке

В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.
Газета.Ru 06:55
Культура

Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»

Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Общество

Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными

Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Политика

Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина

Владимир Путин, анонсируя амнистию капитала в 2014 году, обещал, что ее участники не столкнутся с уголовным или административным преследованием, и к ним не будет вопросов со стороны налоговиков и правоохранительных органов.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
ЖКХ

Тепло начали подавать в жилые дома Москвы

Подача отопления началась в жилые многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания Москвы, сообщил в понедельник журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.
ТАСС 07:27
Происшествия

В Петербурге эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах

В Петербурге эвакуировали четыре школы, сообщает «Фонтанка».
РБК 07:06
Политика

Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Игры

The Guardian составил рейтинг лучших видеоигр XXI века

NewInform 03:42
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 06:53
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Политика

Большинство членов правительства Челябинской области сохранили посты

ТАСС 06:58
Происшествия

Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Космос

Космическая погода «радует»: на выходных ждем магнитную бурю

Воздействие магнитных бурь на Землю называется космической погодой.
Фонтанка.Ру 04:57
Политика

В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети

Кривое-зеркало.ру 07:25
Футбол

Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру вчера в 13:34
Происшествия

Прокачку нефти по «Дружбе» прервали из-за незаконной врезки в Польше

РБК 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное