Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМесси отчитал одноклубников после поражения от «Гранады»

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 21 сентября
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
3 фото
Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен действиями одноклубников в гостевой встрече пятого тура Примеры с «Гранадой» (0:2). Как информирует издание Cadena COPE, после завершения поединка аргентинский нападающий в раздевалке в грубой форме отчитал своих партнеров по команде.
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