Футбол
REGNUMМесси ответил Роналду на его приглашение пообедать вместе
Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси ответил на предложение португальского нападающего туринской команды «Ювентус» Криштиану Роналду, который ранее сказал, что готов в будущем пообедать с аргентинцем. Слова Месси приводит 12 сентября Sport.es.
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Никаких проблем. Я всегда говорил, что у меня нет никаких проблем с Роналду. Мы не друзья, только потому что никогда не делили одну раздевалку. Мы всегда встречаемся на гала-вечерах и различных церемониях. На последнем мероприятии мы очень много общались и были как никогда близки.
— Лионель Месси, аргентинский футболистРИА Новости 05:42
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