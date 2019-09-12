Никаких проблем. Я всегда говорил, что у меня нет никаких проблем с Роналду. Мы не друзья, только потому что никогда не делили одну раздевалку. Мы всегда встречаемся на гала-вечерах и различных церемониях. На последнем мероприятии мы очень много общались и были как никогда близки.

Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси ответил на предложение португальского нападающего туринской команды «Ювентус» Криштиану Роналду, который ранее сказал, что готов в будущем пообедать с аргентинцем. Слова Месси приводит 12 сентября Sport.es.

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Месси ответил Роналду на его приглашение пообедать вместе

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