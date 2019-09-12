Спорт день за днем

Политика В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

Политика Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Происшествия Назван процент оправдывающих сестер Хачатурян россиян Почти половина россиян (41 процент) оправдывают поступок сестер Хачатурян, убивших отца, который в течение многих лет издевался над ними.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал семь сейсмических событий магнитудой более 5 в районе 200 км от Горно-Алтайска.

Единоборства Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Двухлетняя девочка случайно задушила мать В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.

Здоровье Минздрав РФ раскритиковал Цветкова за здравоохранение по-свердловски "В Москве признали неэффективность региональной кадровой политики в здравоохранении, в области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке", - сказала Ленская.

Политика Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17 Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".

Экономика В правительство внесли план действий по стимулированию экономики Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.

Общество ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

Политика Неизвестный проник на территорию торгпредства России в Лондоне «Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб как недвижимости, так и автопарку», — заявила на брифинге Захарова.

Футбол Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Наука Литий изогнул кремниевую микрорешетку Американские ученые изготовили метаматериал с помощью контролируемого электрохимического литирования (внедрения лития) на трехмерную микрорешетку из полимерного материала, слоев никеля и аморфного кремния.

Гаджеты Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4 В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.