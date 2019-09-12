Футбол

Pravda.RuPravda.RuМесси ответил на приглашение Роналду пообедать вместе

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси ответил на приглашение Криштиану Роналду пообедать вместе.
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