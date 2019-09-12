Футбол
Pravda.RuМесси ответил на приглашение Роналду пообедать вместе
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси ответил на приглашение Криштиану Роналду пообедать вместе.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Игры
Новый трейлер Rune 2 назвал точную дату выхода игры
Игромания.ру 03:30
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Происшествия
Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ
В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Армия и оружие
В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ
Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Теннис
Рафаэль Надаль: «Лежу на диване и смотрю „Чернобыль“»
Испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:18
Авто
В Сеть попали шпионские снимки интерьера внедорожника Genesis GV70
Удлинить автомобиль пришлось для установки нового движка, 3.3 TT, который предлагается G70.
Car.ru 04:08
Космос
Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе
Каждую секунду во Вселенной вспыхивает примерно восемь десятков сверхновых звезд.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Культура
Онлайн-аукцион работ Бэнкси стартовал в Великобритании
ТАСС вчера в 11:44
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Меркель заявила, что США перестали быть защитниками Европы
Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
MOS.news вчера в 10:12
Происшествия
После взрывов боеприпасов в Северном Кипре локализован пожар
Пресс-служба Минобороны Турции публиковала сообщение о локализации пожара на складе боеприпасов, который образовался в Северном Кипре после серии взрывов.
iReactor 03:36
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28