Футбол

ProstoProSportProstoProSportМесси победил в голосовании за «Золотой мяч»

Испанская радиостанция Cope подтвердила появившуюся ранее информацию, что "Золотой мяч" в 2019 году получит форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси, к которому на прошлой неделе приезжали журналисты France Football, вручающего награду.
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, представители французского издания уже побывали в Барселоне, чтобы сообщить капитану каталонского клуба Лионелю Месси о присуждении ему награды по итогам 2019 года.
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