с чего всё началось

Испанская радиостанция Cope подтвердила появившуюся ранее информацию, что "Золотой мяч" в 2019 году получит форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси, к которому на прошлой неделе приезжали журналисты France Football, вручающего награду.

Месси победил в голосовании за «Золотой мяч»

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Экономика ЦБ: рост заемщиков МФО с начала года составил 24% Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Происшествия Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.

Политика Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.

Технологии Хакеры выложили в Сеть данные россиян с сайта о трудоустройстве Сайт kp.ru писал еще одной массовой утечке в Сеть данных - в открытый доступ попали 773 миллионов почтовых адресов и 22 миллиона паролей.

Политика Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

Недвижимость Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».

Спорт Поздняков: сделаем все, чтобы Россия выступила под своим флагом на ОИ Олимпийский комитет России (ОКР) сделает все возможное для того, чтобы сборная России выступила на Олимпийских играх в Токио под своим флагом, заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своей вступительной речи на олимпийском собрании.

Армия и оружие Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.

Гаджеты До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.