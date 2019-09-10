Футбол
Sport24.ruМесси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в инстаграме фото с наградой от американского спортивного телеканала ESPN. В июле аргентинец был признан лучшим игроком на международной арене.
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Месси показал в соцсетях приз лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Чемпионатвчера в 23:58
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Политика
Миллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины
Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%.
ТАСС вчера в 08:06
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды
Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика
В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу 9 сентября.
Москва 24 вчера в 12:58
Политика
Трамп заявил об отмене переговоров с главой Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил об отмене переговоров с главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем и с представителями запрещенной в РФ экстремистской организации «Талибан».
Политическая Экспертиза 07 сентября в 20:41
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).
Ведомости вчера в 17:02
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отборочного этапа Евро
Сборная Бельгии нанесла разгромное поражение команде Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия вчера в 06:43
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Наука
Взрослые горные гориллы поплескались в воде
N+1 вчера в 11:57
Игры
Обзоры Borderlands 3 задержатся: западные журналисты пожаловались на странное решение 2K Games
3DNews 01:52
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru вчера в 12:11
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Футбол
Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
Газета.Ru 01:51