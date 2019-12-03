Футбол

News.ruNews.ruОбошёл Роналду: Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии. Теперь он является рекордсменом по количеству таких наград, обогнав португальца Криштиану Роналду, который получал «Золотой мяч» пять раз.
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