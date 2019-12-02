Футбол

МК-СпортМК-СпортЛионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Нападающий клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лауреатом ежегодной премии "Золотой мяч", присуждаемой французским журналом France Football. Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

У Модрича и Хави по два, один достался Неймару. Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду

Матч ТВвчера в 08:19

Месси стало больно, когда Роналду получил пятый «Золотой мяч»

ProstoProSportвчера в 06:35

Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии

Чемпионатвчера в 02:00

Месси получил «Золотой мяч», Роналду – приз лучшему в Италии, ЦСКА проиграл Туле, Россия согласна с WADA и другие новости утра

Sports.ru02 декабря в 23:30

Месси процитировал жену после получения «Золотого мяча»

Sport.ru02 декабря в 17:45

Лучший из лучших: Месси стал шестикратным обладателем «Золотого мяча»

Вести.Ru02 декабря в 15:32

Весь мир в восторге, Португалия готовит ответ. СМИ — о «Золотом мяче» Месси и поражении Криштиану Роналду

Спорт-Экспрессвчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Газета.Ru 08:45
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Общество

Начался снос московского киноцентра «Соловей»

Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Коммерсантъ 04:37
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Политика

Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации.
Lenta.ru 08:22
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Происшествия

Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

Известия 08:25
Происшествия

Медведь забрался в окно и съел мужчину в Иркутской области

Южный Федеральный вчера в 09:46
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру 02 декабря в 10:43
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
Авто

Кроссовер Genesis GV80 сфотографировали до премьеры

По утверждению инсайдеров, конвейерная сборка кроссовера началась 2 декабря, а официальная премьера модели для рынка Кореи намечена на 19 декабря.
АвтоВзгляд 03:33
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Политика

Украина продлила действие пошлин на товары из России

Правительство Украины продлило действие специальных пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года.
Страна Советов on-line 08:57
Политика

Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа

Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.
Lenta.ru 08:58
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес

Игорь Николаев подарил жене гардеробную

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
StarHit.ru вчера в 14:00
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
Общество

Диетологи определили продукты, которые не стоит есть натощак

Немецкие диетологи уверены, что для здоровья человеку нужно завтракать. Однако не все продукты полезны для первого приема пищи.
ФедералПресс 01:55
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 06:35
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Общество

Названо самое уродливое здание России

Lenta.ru 08:05
Игры

Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam

CyberSport.ru 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное