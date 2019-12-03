Футбол
Sportbox.RUМесси получил шестой «Золотой мяч» в карьере
В этом году форвард выиграл с «Барселоной» свой 10-й чемпионский титул в карьере, в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (37 голов) и Лиги чемпионов (12 голов). Для 32-летнего Месси этот «Золотой мяч» стал шестым в карьере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Политика
Путин поговорил с новой главой ЕК
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Лавров оценил заинтересованность российских туристов Азербайджаном
Россия занимает первое место по числу туристов в Азербайджан.
Футбол
Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов
Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
Сборная России по гандболу одержала вторую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Аргентины со счетом 35:22.
Футбол
ВЦИОМ: в победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян
В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области
В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Игры
Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear
Для «рекламных» трейлеров студия использовала формат шоу Top Gear.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Авто
Для российских водителей вводятся новые штрафы
Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Происшествия
При крупном пожаре в ангаре в Петербурге никто не пострадал
При пожаре в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, который ранее во вторник загорелся на площади 12 тыс. кв. метров, никто не пострадал.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.