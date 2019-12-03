В этом году форвард выиграл с «Барселоной» свой 10-й чемпионский титул в карьере, в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (37 голов) и Лиги чемпионов (12 голов). Для 32-летнего Месси этот «Золотой мяч» стал шестым в карьере.

Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере

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