Футбол
РИА НовостиМесси получил травму мышц бедра
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Месси травмировался в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом". Медицинское обследование выявило у аргентинского игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра.
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Главные новости дня. У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра, Ареоля дебютировал за «Реал»
Бомбардир.рувчера в 16:04
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Известия вчера в 17:01
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Байден прокомментировал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Умер защищавший Кокорина адвокат
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