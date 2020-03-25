Главный тренер «Манчестер Сити» пожертвовал миллион евро Объединению врачей Барселоны на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на закупку необходимых медицинских препаратов и оборудования для больниц Барселоны.

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Игры DOOM Eternal включает в себя две классические игры серии Напомним, что классические части вышли в 1993 и 1994 годах соответственно. Вышла новая игра 20 марта на PS4, Xbox One, Stadia и РС.

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Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Авто Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.

Наука Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.