Коронавирус

MetaratingsMetaratingsГвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» пожертвовал миллион евро Объединению врачей Барселоны на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на закупку необходимых медицинских препаратов и оборудования для больниц Барселоны.
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