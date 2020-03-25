Коронавирус
MetaratingsГвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Главный тренер «Манчестер Сити» пожертвовал миллион евро Объединению врачей Барселоны на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на закупку необходимых медицинских препаратов и оборудования для больниц Барселоны.
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Экономика
Аналитики Bloomberg предсказали Европе сильнейший экономический кризис
Эксперты Bloomberg ожидают сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе с момента его образования.
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом в Башкирии
Минздрав подтвердил информацию о положительном результате анализа на коронавирус у троих жителей.
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Игры
DOOM Eternal включает в себя две классические игры серии
Напомним, что классические части вышли в 1993 и 1994 годах соответственно. Вышла новая игра 20 марта на PS4, Xbox One, Stadia и РС.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6
Авто
Suzuki объявляет о начале строительства нового завода
Представители Suzuki поделились информацией о строительстве нового предприятия. Завод японского бренда будет расположен в Мьянме.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Авто
Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Общество
ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса
Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
Баскетбол
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Наука
Установлена связь между коронавирусом и гипертонией
Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Шоу-бизнес
Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах
Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Футбол
Жена Луиса Адриано рассказала о травле и угрозах из-за цвета кожи мужа
Россиянка Екатерина Дорожко рассказала в своем Instagram о том, что цвет кожи бразильского нападающего, за которым она замужем, вызывает шквал негативных сообщений с угрозами и травлей в ее адрес.
Хоккей
Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Общество
В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Наука
Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус
В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.
Общество
Путин назначил ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет
В России начнутся выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о возможном росте цен на бензин
Владельцы АЗС считают, что поддержка государством профильных предприятий позволит не допустить спекулятивного роста цен, а также обеспечит своевременные поставки товаров в аптеки и магазины.