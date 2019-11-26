Футбол

Газета.RuГазета.RuМесси предлагал Неймару заменить его в «Барселоне»

Стало известно о разговоре капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с экс-форвардом команды Неймаром после поражения сине-гранатовых в матче с "Ливерпулем" со счетом 4:0 в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает France Football.
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Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место

Чемпионат07:02

Месси предлагал Неймару вернуться в «Барселону»: «Через два года я уйду, и ты займешь мое место»

Sport24.ru06:07

Месси написал Неймару после вылета от «Ливерпуля»: «Хочу, чтобы ты вернулся. Мы сможем выиграть ЛЧ только вместе»

Sports.ru05:20

«Через два года я уйду, и ты займешь мое место». СМИ опубликовали часть переписки Месси и Неймара о «Барселоне»

Матч ТВ06:15

«Через два года я уйду, и ты займешь мое место». СМИ опубликовали часть переписки Месси и Неймара о «Барселоне»

Sportbox.RU06:15

Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

Metaratings07:00

Лионель Месси – Неймару: Через два года я уйду, и ты займешь мое место

Советский спорт08:24
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны

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Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.
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Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
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Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
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Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
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В 2020 году ожидают экономический кризис

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Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
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Прокуратура объяснила закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

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Актер Виктор Семенов умер в Москве

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Путин подписал закон для «Яндекса»

Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.
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Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету

Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.
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