Стало известно о разговоре капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с экс-форвардом команды Неймаром после поражения сине-гранатовых в матче с "Ливерпулем" со счетом 4:0 в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает France Football.

Месси предлагал Неймару заменить его в «Барселоне»

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