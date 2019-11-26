Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМесси рассказал Неймару, когда покинет «Барселону», пишут СМИ

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси в мае 2019 года просил нападающего "ПСЖ" Неймара вернуться в стан "сине-гранатовых", сообщают иностранные СМИ. Бразильский нападающий выступал за испанский клуб с 2013 по 2017 год, забив 105 мячей в 186 матчах во всех турнирах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место

Чемпионат07:02

Месси предлагал Неймару вернуться в «Барселону»: «Через два года я уйду, и ты займешь мое место»

Sport24.ru06:07

Месси написал Неймару после вылета от «Ливерпуля»: «Хочу, чтобы ты вернулся. Мы сможем выиграть ЛЧ только вместе»

Sports.ru05:20

«Через два года я уйду, и ты займешь мое место». СМИ опубликовали часть переписки Месси и Неймара о «Барселоне»

Матч ТВ06:15

«Через два года я уйду, и ты займешь мое место». СМИ опубликовали часть переписки Месси и Неймара о «Барселоне»

Sportbox.RU06:15

Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

Metaratings07:00

Лионель Месси – Неймару: Через два года я уйду, и ты займешь мое место

Советский спорт08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Футбол

Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»

Чемпионат 13:22
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
РБК 12:41
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
ГЛАС.RU 08:54
Наука

В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови.
Дни24 вчера в 04:42
Армия и оружие

США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru 11:52
Здоровье

Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
КП - Новосибирск 06:40
Авто

Компания GAC обновила флагманский седан GA8

Китайский автоконцерн GAC Motor представил на автосалоне в Гуанчжоу обновленный седан Trumpchi GA8.
Автоновости дня 04:55
Футбол

Караваев: «Возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы вновь поиграть в европейском чемпионате.
Sport24.ru 13:22
Происшествия

Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Газета.Ru 14:02
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет.
Аргументы недели вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Здоровье

Курильщиков предостерегают от занятий спортом

По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Mirmol.ru 06:48
Общество

Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать за день

Москва 24 вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 вчера в 03:45
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Газета.Ru 08:44
Политика

Путин подписал закон для «Яндекса»

Как сообщает 26 ноября «Интерфакс», поправки в закон «О международных компаниях», которые были приняты Госдумой 13 ноября, накануне, 25 ноября, одобрил СовФед.
Фонтанка.Ру 12:20
Футбол

Анчелотти о ситуации в «Наполи»: «Внутренней борьбы нет. Де Лаурентис звонит мне каждый день»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем», а также высказался о конфликтной ситуации в клубе.
Sports.ru 13:36
Спорт

Главы спортивных федераций срочно вызваны в Кремль

Для обсуждения возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Кремль срочно вызваны главы спортивных федераций.
МонаВиста 05:34
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное