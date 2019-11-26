Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси в мае 2019 года просил нападающего "ПСЖ" Неймара вернуться в стан "сине-гранатовых", сообщают иностранные СМИ. Бразильский нападающий выступал за испанский клуб с 2013 по 2017 год, забив 105 мячей в 186 матчах во всех турнирах.

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