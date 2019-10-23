Лига чемпионов
Газета.RuМесси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»
"Барселона" переиграла "Славию" из Чехии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды. Первый мяч за "Барселону" забил капитан команды забил Лионель Месси.
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Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Политика
Помпео и глава «новой церкви» Украины провели переговоры
Официальную встречу с главой «новой церкви» Украины Епифанием провел в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео 23 октября, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Красная весна 14:07
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Общество
Оправдание как рекламная кампания: Цукерберг отчитался в Конгрессе
Несколько часов вопросов и ответов, целый рабочий день (с перерывом на обед) – столько продолжались слушания в американском Конгрессе.
Вести.Ru 18:29
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 20 октября в 12:51
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:15
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Политика
США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
ТАСС 14:28
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС 13:09
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Багдад с визитом, у него запланированы встречи с премьер-министром Аделем Абд аль-Махди и министром обороны Ирака, сообщает Reuters.
РБК 04:43
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество
Нидерланды лишили россиян пиратского кино и сериалов
В Голландии отключили сервера, на которых российские пиратские сайты хранили более 30 тыс. фильмов и сериалов.
Агентство Телеграф вчера в 10:26
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Авто
В РФ скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD
В целом Азербайджан представил свои машины марки Khazar еще в 2018 году на Московском международном автосалоне, тогда и было сказано, что в компании намерены экспортировать машины в РФ.
Tvoe-avto.com вчера в 14:06
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика
В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кубань 24 05:19
Космос
Стоимость марсохода Mars 2020 может погубить другие миссии к Красной планете
AstroNews.ru 17:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Неделю назад в жизни модели Анастасии Решетовой и Тимати произошло долгожданное событие – они наконец-то стали родителями, у пары появился наследник.
ГлобалМСК.ру 09:34
Политика
Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
Футбол
Гуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять
Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 15:31