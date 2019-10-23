"Барселона" переиграла "Славию" из Чехии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды. Первый мяч за "Барселону" забил капитан команды забил Лионель Месси.

Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»

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