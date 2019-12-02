Футбол

RT на русскомRT на русскомМесси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне». Матч, проходивший на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершился победой «Барселоны» со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте матча забил форвард гостей Лионель Месси.
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