В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне». Матч, проходивший на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершился победой «Барселоны» со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте матча забил форвард гостей Лионель Месси.

Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

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