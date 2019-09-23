Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА. Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане в здании театра Ла Скала.

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

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