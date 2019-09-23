с чего всё началось

Я хочу поблагодарить всех за это признание. Но лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Впрочем, сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – бесценная радость.

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