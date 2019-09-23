Футбол
РБКФИФА назвала лучшего игрока года
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации. Месси выступает в составе «Барселоны» всю свою карьеру.
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Я хочу поблагодарить всех за это признание. Но лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Впрочем, сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – бесценная радость.
— Лионель Месси, аргентинский футболистБомбардир.ру 17:49
с чего всё началось
Форвард «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (FIFA), сообщила пресс-служба организации.Телеканал 360°16:47
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