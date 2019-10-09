Футбол
Sport24.ruМесси признался, что думал об уходе из «Барселоны»
Нападающий Лионель Месси признался, что однажды всерьез рассматривал возможность уйти из «Барселоны».
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Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
RT на русском 05:11
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Нева Спорт 03:11
Происшествия
В Волгоградской области нашли двух пропавших детей
Мальчики пропали накануне в Камышинском районе Волгоградской области. Волгоградская область, 10 октября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 05:35
Экономика
Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Происшествия
На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.
Коммерсантъ 04:24
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на востоке Сирии
Новые Известия вчера в 09:50
Экономика
Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO
В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
РБК 02:57
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Происшествия
Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Газета.Ru 03:23
Футбол
Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола
Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.
КП - Нижний Новгород 04:37
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Культура
Ильдар Абдуллин участвует в новом сезоне шоу «Голос» на первом канале
Гайчанин Ильдар Абдуллин примет участие в новом сезоне шоу "Голос". Ранее Ильдар уже участвовал в шоу вокального конкурса «Новая звезда».
В Гае.ру 03:12
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
Motor вчера в 06:45
Армия и оружие
Предупрежденный Китай: к чему приведет решение Москвы о помощи Пекину
В 2018 году Владимир Путин разъяснял аудитории концепцию ответно-встречного удара, в этом — между делом сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РБК вчера в 08:27
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06
Армия и оружие
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Футбол
Дзюба вступился за вратаря «Зенита» Лунева после критики журналистов
МР7.ру вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Kleo.ru вчера в 07:49
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Гаджеты
Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9
Документ GMS Requirements последней версии регламентирует технические требования, которым должны соответствовать смартфоны и планшеты на базе Android, чтобы получить одобрение от Google и установить на устройства Google Mobile Services.
Вечерний курьер 08 октября в 09:45
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 07 октября в 02:35
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Гаджеты
Плата MSI Creator TRX40 для процессоров Ryzen Threadripper 3000 подтверждена
Тайваньский производитель MSI подтвердил на своём сайте скорое появление системных плат под новые и пока не выпущенные процессоры Ryzen Threadripper 3000-й серии.
Игромания.ру вчера в 17:19