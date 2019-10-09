Нападающий Лионель Месси признался, что однажды всерьез рассматривал возможность уйти из «Барселоны».

Спорт день за днем

Месси признался, что думал об уходе из «Барселоны»

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Общество СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Армия и оружие Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний автомата Калашникова двухсотой серии, в ходе которых проверялась надежность оружия при воздействии на него пыли, грязи и других факторов.

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Экономика На Кавказе нашли российское «экономическое чудо» Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.

Политика Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате» По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.

Политика Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Гаджеты Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Происшествия В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.

Общество Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Политика Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

Авто «АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Здоровье Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.

Происшествия В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.