Футбол
Sport24.ruМесси признался, что думал об уходе из «Барселоны»
Нападающий Лионель Месси признался, что однажды всерьез рассматривал возможность уйти из «Барселоны».
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Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич резко похудела из-за энтеровируса
Анна Хилькевич, раскритикованная фанатами за анорексичные формы, объяснила причину своего резкого похудения.
Актуальные Новости 04:26
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Гаджеты
AMD готовит революцию на рынке ноутбуков
Если верить источнику, мобильные APU AMD нового поколения будут представлены на CES 2020, а ноутбуки на их основе появятся уже в первом квартале следующего года.
iXBT.com 10:52
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Газета.Ru вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
ЖКХ
МОЭК может отключить горячую воду в 340 домах на востоке Москвы
ПАО "МОЭК" направило крупнейшему должнику за тепловую энергию – управляющей компании "Юни-дом" - уведомление о предполагаемом введении ограничения горячего водоснабжения в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе МОЭК.
РИА Новости 09:26
Футбол
Глава УЕФА Чеферин: Российский футбол за 15 лет получил около €800 млн
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за последние 15 лет инвестировал в развитие российского футбола порядка 800 миллионов евро.
МК-Спорт 09:11
Политика
Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ
Украинский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артист обвинил их в "стрельбе по своим городам".
Piter.tv 09:36
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
РИА Новости вчера в 09:13
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика
Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
РБК 11:20
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета 10:47
Политика
«Путина не боюсь». Главное о пресс-марафоне Зеленского
Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.
РИА Новости 11:14
Происшествия
У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт
Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.
Взгляд.ру 10:58
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Армия и оружие
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ вчера в 09:08
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50