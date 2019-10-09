Нападающий Лионель Месси признался, что однажды всерьез рассматривал возможность уйти из «Барселоны».

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Месси признался, что думал об уходе из «Барселоны»

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