Нападающий Лионель Месси признался, что однажды всерьез рассматривал возможность уйти из «Барселоны».

Спорт день за днем

Месси признался, что думал об уходе из «Барселоны»

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