Футбол

Sport24.ruSport24.ruМесси признался, что думал об уходе из «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси признался, что однажды всерьез рассматривал возможность уйти из «Барселоны».
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