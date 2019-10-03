Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси после матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с миланским «Интером» признался, что ему пока не хватает игрового ритма.

Месси признался, что ему пока не хватает игрового ритма

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