Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомМесси признался, что ему пока не хватает игрового ритма

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси после матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с миланским «Интером» признался, что ему пока не хватает игрового ритма.
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