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Кино Чадов и Иванова столкнулись с мистикой В сцене показано столкновение героев в исполнении Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко и Светланой Ивановой с чем-то или кем-то явно неземного происхождения.

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Политика ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска» Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).