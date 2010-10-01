Футбол

Матч ТВМатч ТВМесси признался, что любит поспать

2 фото
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он спит.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси признался, что любит поспать

Матч ТВ08:36

Месси признался, что любит поспать

Sportbox.RU08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Кино

Чадов и Иванова столкнулись с мистикой

В сцене показано столкновение героев в исполнении Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко и Светланой Ивановой с чем-то или кем-то явно неземного происхождения.
7Дней.ру 14:15
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера

Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
Вечерний курьер 05:41
Шоу-бизнес

Актриса шоу «Кухня» раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Аргументы и Факты 10:05
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет позже, чем планировалось

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в следующем году.
Srnsk 10:10
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы

Чертановский суд Москвы приговорил экс-форварда сборной России по баскетболу Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима, сообщает «Р-Спорт».
РБК 13:06
Происшествия

Родственники сбитого под Кировом мальчика не верят, что он был пьян

РИА Новости 13:36
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Происшествия

Басманный суд арестовал четырех новых фигурантов «московского дела»

Ведомости 13:59
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении мужчины до смерти в Красноярске

Суд в Красноярске избрал меру пресечения двум подозреваемым в избиении до смерти местного жителя.
Суть событий 03:17
Общество

Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран

Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Эхо Москвы 13:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Музыка

Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов

Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 13:11
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его

Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
Политика

ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска»

Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).
ТАСС 12:59
Авто

Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris

Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
Автоновости дня 02:57
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily вчера в 02:05
Гаджеты

Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera 12:15
Футбол

Названы две причины, почему МЮ не стал покупать Неймара

Руководство МЮ отпугнуло два фактора: разгульный образ жизни игрока и жадность его отца.
Soccer.ru 13:46
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное