Футбол
MetaratingsМесси признался, что мог покинуть «Барселону»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что рассматривал возможность ухода из клуба после обвинений в налоговых преступлениях.
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Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление Минюста США.
REGNUM 15:37
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Variety сообщает, что Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Чёрное зеркало») сыграет главную роль в продолжении «Матрицы».
Мир фантастики 12:08
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Армия и оружие
Турецкие военные начали наземное наступление в Сирии
Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
РИА Новости 15:40
Теннис
Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:43
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Политика
Губернатор Петербурга встретится с Владимиром Путиным
Новости Центрального района Санкт-Петербурга вчера в 12:55
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com 06:36
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru 02:08
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Футбол
Моуринью отказался возглавить «Лион»
Жозе Моуринью не захотел возглавить «Лион».
Евро-футбол.ру 13:37
Экономика
Россиянам создадут условия для появления второй пенсии
Глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов рассказал, что задача парламентариев – формирование комплекса мер для совершенствования работы НПФ, а также мотивация россиян самостоятельно копить на пенсию.
ФедералПресс 06 октября в 23:35
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии
Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Футбол
СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче
Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона.
РБК 12:14
Происшествия
В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом
Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:48
Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57