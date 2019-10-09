Футбол

RT на русскомRT на русскомМесси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
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