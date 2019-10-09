Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.

Спорт день за днем

Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»

Армия и оружие В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.

Армия и оружие Эрдоган после критики ЕС пригрозил открыть границы для беженцев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал государства Евросоюза (ЕС), осудившие проведение Анкарой военной операции в Сирии.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Политика Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец» Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.

Политика Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1» Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.

Политика Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.

Гаджеты Появились новые рендеры будущего iPhone SE 2 Камера iPhone SE 2 должна несильно уступать нынешним флагманам.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Политика Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.

Политика Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Хоккей Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга» Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.

Шоу-бизнес Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что может подать на раздел имущества после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Политика Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.

Здоровье Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.

Экономика Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Наука Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.

Технологии Глава Роскомнадзора о недоступности PSN год назад: Sony наплевать на россиян Год назад, во время масштабной блокировки Telegram силами Роскомнадзора пострадали многие сервисы, в числе которых и PlayStation Network — ряд пользователей потерял доступ к нему на несколько месяцев.

Футбол Иран забил Камбодже 14 голов, Азмун оформил хет-трик В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Ирана одержала разгромную победу над командой Камбоджи со счетом 14:0. В составе иранцев покер оформил Карим Ансарифард, хет-трик на счету Сердара Азмуна, по дублю забили Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби.