Футбол
RT на русскомМесси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Интернет
В почту и облако Mail.ru можно войти по отпечатку пальца
Почта и облако Mail.ru добавили новые способы входа в аккаунт на десктопных версиях.
Здоровье
В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.
Общество
Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов
Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Футбол
Моуринью отказался возглавить «Лион»
Как сообщает RMC Sport, португальский специалист лично поговорил с президентом французского клуба Жаном-Мишелем Ола, но отказался от предложения принять «ткачей».
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Происшествия
В Москве автобус врезался в газопровод
Армия и оружие
Минобороны задействует рейсовые автобусы при военном положении
Минобороны России будет использовать некоторые междугородние и рейсовые автобусы в качестве санитарного транспорта, если в стране объявят военное положение.
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Политика
ВСУ пропустили радикалов к району разведения войск в Донбассе
Вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намерены сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Политика
«Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа
9 октября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее обсудил возможность того, что работа по внедрению Киевом положений Третьего энергетического пакета ЕС не будет завершена до конца года, когда истекает срок действия контракта на транзит российского газа.
Здоровье
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Политика
В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»
Идея включение Соединённых Штатов в «нормандскую четвёрку» не находит поддержки у участников данного формата, но Вашингтон может использовать свое влияние на Украину для скорейшего выполнения незалежной своих обязательств по Минскому соглашению.
Футбол
Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере республики
Курды говорят, что есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Общество
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
Здоровье
ВОЗ: В мире 2,2 млрд человек имеют проблемы со зрением
ВОЗ планирует получить от стран-доноров 14,3 миллиарда долларов для оказания помощи 1 миллиарду людей, страдающих от проблем со зрением.