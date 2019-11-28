Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). 32-летний игрок набрал 229 очков. В текущем сезоне аргентинец провел 13 матчей, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

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