Футбол

Газета.RuГазета.RuМодрич считает неуважением отсутствие Роналду на «Золотом мяче»

Говоря о Роналду, Модрич отметил, что футбол это уважение в первую очередь, а игнорирование церемонии - является неуважением к празднику спорта. Ранее ван Дейк объяснил слова о Роналду на церемонии вручения "Золотого мяча".
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Модрич о «Золотом мяче» Месси: «Футбол – это не только победы, но и уважение к соперникам»

Sports.ruвчера в 16:59

Лука Модрич — после победы Месси за «Золотой мяч»: «Футбол — это не только победа, но и уважение к вашим товарищам по команде и соперникам»

Матч ТВвчера в 20:04

Лука Модрич — после победы Месси за «Золотой мяч»: «Футбол — это не только победа, но и уважение к вашим товарищам по команде и соперникам»

Sportbox.RUвчера в 20:04

Модрич — об отсутствии Роналду на церемонии: «Из уважения к сопернику нужно быть здесь»

Sport24.ru01:34

Месси прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии «Золотого мяча»

Soccer.ruвчера в 20:22

Модрич — об отсутствии Роналду на церемонии: нужно быть здесь из уважения

Чемпионат02:52

Лука Модрич – о «Золотом мяче»: Спорт и футбол – это не только победы, но и уважение к соперникам

Советский спорт04:51
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
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Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
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Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
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В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
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Зеленский заявил, что поборется за жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что нужно бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса.
Дождь вчера в 09:50
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Здоровье

Болезни, на которые указывает кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Футбол

Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

По словам Маньякова, условия договора согласовали, но стороны еще не определились с его длительностью: Дзюба хочет оформить контракт на четыре года, сам клуб предлагает пойти по системе 2+1.
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Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

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Гаджеты

Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro

Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
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«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Общество

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
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Спорт

Португалия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

Футболисты сборной Португалии в третий раз в своей истории победили на чемпионате мира по пляжному футболу.
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Общество

Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Рамблер вчера в 11:51
Армия и оружие

Западные СМИ провалились с очередным фейком в адрес МО РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг распространенную газетой The New York Times информацию о мнимом нападении ВКС РФ на «лагерь беженцев» в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 10:53
Политика

Путин поговорил с новой главой ЕК

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 05:33
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Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

ТАСС 04:05
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
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Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

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Лука Модрич
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Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник двух чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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