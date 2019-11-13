Футбол
Матч ТВМесси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высоко оценил самоотдачу команды в товарищеском матче с Бразилией. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой аргентинцев с минимальным счетом. Единственный мяч во встрече забил Месси.
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Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок
Sport24.ruвчера в 14:35
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