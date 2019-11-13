Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высоко оценил самоотдачу команды в товарищеском матче с Бразилией. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой аргентинцев с минимальным счетом. Единственный мяч во встрече забил Месси.

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