Футбол

Матч ТВМатч ТВМесси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высоко оценил самоотдачу команды в товарищеском матче с Бразилией. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой аргентинцев с минимальным счетом. Единственный мяч во встрече забил Месси.
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Лионель Месси: «В начале матча с Бразилией Аргентина совершила несколько ошибок»

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Месси прокомментировал победу над Бразилией

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Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

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В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

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В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

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Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
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Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

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Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

REGNUM 01:45
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК вчера в 01:59
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия 14 ноября в 06:17
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
РИА Новости вчера в 22:26
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Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
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Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в больнице

Пропавшая в четверг вечером актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова нашлась в одной из московский больниц.
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Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 14 ноября в 16:27
Армия и оружие

Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил

Подконтрольные Киеву войска открыли миномётный огонь вблизи участка разведения сил у посёлка Петровское в Донбассе.
Свободная Пресса 02:00
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Авто

Ferrari представила новое купе Ferrari Roma

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Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Экономика

Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Ведомости 14 ноября в 18:04
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
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Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
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США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35

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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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