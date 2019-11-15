Футбол
Матч ТВМесси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высоко оценил самоотдачу команды в товарищеском матче с Бразилией. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой аргентинцев с минимальным счетом. Единственный мяч во встрече забил Месси.
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Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок
Sport24.ruвчера в 14:35
У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах
Sports.ruвчера в 17:48
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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В России задумали поднять цены на шипованную резину
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В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика
Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Рекордные морозы принёс в США воздух из Сибири
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Происшествия
Большинство российских преступников оказались безработными
Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Гаджеты
Xiaomi готовит недорогой изогнутый 29-дюймовый монитор для геймеров
Компания Xiaomi вышла на рынок мониторов относительно недавно – ровно месяц тому назад, но сделала это, как обычно, с акцентом на отличном балансе возможностей и цены: флагманская 34-дюймовая модель оказалась примерно в два раза дешевле аналогов от более известных производителей мониторов.
Политика
Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России
Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве
В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Общество
Британец стал миллионером, купив лотерейные билеты для больной жены
Житель Великобритании Кевин Френсис выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь больную жену, сообщает Daily Mirror.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Футбол
Дзюба пообещал, что Россия в матче с Бельгией «будет драться как львы»
Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что игроки «будут драться как львы» в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Единоборства
Хабиб хотел бы провести бой в Африке
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Шоу-бизнес
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
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Дочь Гузеевой рассказала о самочувствии после обнаружения опухоли
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
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Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Гаджеты
Motorola представила новый смартфон Razr
Компания Motorola представила новый сенсорный смартфон- раскладушку Razr с гибким экраном.
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