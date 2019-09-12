Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортМесси пропустит матч с «Валенсией». Участие Суареса – под вопросом

Барселона — Валенсия
14 сентября
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Камп Ноу»
В текущем сезоне Месси не провел ни одного матча. Что касается уругвайца, то он отыграл встречу с Атлетиком из Бильбао (0:1).
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