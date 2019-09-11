Форвард «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч Лиги чемпионов с «Боруссией», который пройдет на будущей неделе.

Месси может пропустить матч с «Боруссией»

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