Футбол
РИА НовостиМесси рассказал Неймару, когда покинет «Барселону», пишут СМИ
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси в мае 2019 года просил нападающего "ПСЖ" Неймара вернуться в стан "сине-гранатовых", сообщают иностранные СМИ. Бразильский нападающий выступал за испанский клуб с 2013 по 2017 год, забив 105 мячей в 186 матчах во всех турнирах.
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Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Здоровье
Вакцина от ВИЧ проходит клинические испытания. Пока только лечебная
300 новых случаев ВИЧ регистрируется в Челябинской области каждый месяц. А сам регион уверенно держится в десятке неблагополучных.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Культура
Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»
Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Происшествия
«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру
В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Происшествия
В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Здоровье
Дают ли больничный «задним» числом?
Открыть больничный "задним" числом могут в том случае, если сотрудник отсутствовал на работе по болезни, к врачу в поликлинике не обращался, но его посетил медицинский работник на дому.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами
Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников.
Футбол
Тоттенхэм — Олимпиакос 1:2 (Перерыв)
Уже к 19-й минуте «шпоры» дома уступают «Олимпиакосу» — 0:2. На шестой минуте гостей вывел вперед Юсеф Эль-Араби.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Ранее в ходе слушаний заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер говорила, что некоторые сотрудники ведомства начали получать вопросы о военной помощи 25 июля, в день разговора Трампа с Зеленским.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами
Экс-супруг знаменитой российской певицы Лолиты Милявской пришел на популярное шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.